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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت ، وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى الباحة.
كما توقعت نشاط للرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران .
فيما تتوالى درجات الحرارة في انخفاضها على المناطق الشمالية، ويمتد تأثيره إلى شرق ووسط المملكة ، وتوقعت أن تسجل أبها أدني درجة حرارة بـ14 درجة مئوية، فيما أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية.
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