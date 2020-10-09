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تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت ، وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى الباحة.

كما توقعت نشاط للرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران .

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فيما تتوالى درجات الحرارة في انخفاضها على المناطق الشمالية، ويمتد تأثيره إلى شرق ووسط المملكة ، وتوقعت أن تسجل أبها أدني درجة حرارة بـ14 درجة مئوية، فيما أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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