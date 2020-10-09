في إنجاز كبير...الأردن ينتج 5 ملايين كمامة يوميا

ووفقا لوكالة "بترا" الأردنية، فإن الجغبير أكد في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن حجم إنتاج المصانع الأردنية من الكمامات يصل إلى 5 ملايين كمامة يومياً، يستهلك منها محليا مليون واحدة.

وأشار إلى أن "الاستثمار وإيجاد خطوط جديدة في مجال صناعة الكمامات زاد في الفترة الأخيرة، بالإضافة لرفع القدرة الإنتاجية من خلال زيادة عدد ورديات الإنتاج اليومية".

وأضاف: "مع بداية الجائحة سارع الصناعيون الأردنيون إلى تطوير خطوط إنتاج الكمامات وواقيات الرأس والزي الخاص للجان التقصي الوبائي".

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

وحول إجمالي استهلاك المعقمات، أشار إلى أن "إنتاج الأردن من المعقمات يصل إلى 200 ألف طن سنويّاً، في حين يبلغ حجم الاستهلاك محليا نحو 50 ألف طن.

وبيّن أن إنتاج الأردن من المطهرات يبلغ 150 ألف طن سنويّاً، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك محليا 30 ألف طن، أما معقمات الأيدي، فإن إنتاج الأردن منها يبلغ 25 ألف طن سنويّاً، بيد أن حجم الاستهلاك لا يتجاوز 5 آلاف طن سنويا".

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ووصف المسؤول الأردني مستوى الإنتاج في الأردن بالمطمئن من حيث توفر المواد الأولية لإنتاج الكمامات ومواد التعقيم، جنبا إلى جنب مع التصدير الفعلي من الإنتاج إلى دول العالم.

ورجح أن يرتفع حجم الاستهلاك محلياً من الكمامات، نظراً لسوء الحالة الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن "المصانع في الأردن تعتبر الأفضل من حيث صناعات المعقمات والوقاية بشكل عام، مدللا بذلك على الصناعات الأردنية في هذا المجال، التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم، أهمها السوق الأمريكية".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى166 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 1246 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 22763حالة، كما سُجّلت 129 حالة شفاء هذا اليوم.