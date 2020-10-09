توجيه من ملك الأردن بعد إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، شارك عريقات تغريدة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية، أيمن الصفدي، والتي قال فيها إنه اتصل بعريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بالفيروس، ونقل تمنيات الملك عبد الله الثاني له بالشفاء، وتوجيهاته توفير أي عناية صحية يحتاجها.
وعلق صائب عريقات على تغريدة أيمن الصفدي: "عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين. مثالا للحكمة والعزة والرفعةوالخلق الكريم،وادامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والإنجاز، وشكرا أخي أيمن على دماثة الخلق والوفاء المميز،عاش الأردن وفلسطين".
أعلن الدكتور صائب عريقات، مساء أمس الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء جميع لقاءاته لحين تماثله للشفاء.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
وأوضحت الأمانة في التغريدة التي أطلقتها عبر حساب عريقات نفسه، أنها تعتذر عن إلغاء جميع مواعيد أمين السر إلى حين شفائه التام من مرض "كوفيد 19".
أطلق عريقات، في وقت سابق من أمس الخميس، سلسلة تغريدات دافع فيها عن موقف القيادة الفلسطينية تجاه قضية البلاد، وانتقد فيها مهاجمو الشعب والسلطة الفلسطينية، ووجه فيها رسالة إلى رئيس المخابرات السعودية السابق بعد تصريحاته حول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
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