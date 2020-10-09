شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين فى انفجار بيروت وإخلاء المنازل المجاورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الانفجار الذي وقع في خزان المازوت بالعاصمة بيروت أسفر عن مصرع شخصين، إضافة إلى إصابة آخرين، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو ترصد إخلاء الأمن للعديد من المنازل على خلفية الانفجار.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ،أن زير الصحة العامة في لبنان الدكتور حمد حسن ، وجه بإستقبال جرحى انفجار الطريق الجديدة على نفقة وزارة الصحة .

ووثقت مقاطع فيديو وصورا تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، اللحظات الأولى في محيط الانفجار الهائل الذي وقع بخزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا حول مكان الانفجار الذي وقع في خزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر - الطريق الجديدة، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمعوا في محيط الانفجار.

Advertisements

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن سيارات الدفاع المدني وفرق من الإطفاء انطلقت مسرعة، إلى موقع الانفجار في محالة للسيطرة على الحريق الذى خلفه الانفجار.



آثار انفجار بيروت



تجمع اللبنانيين في محيط الانفجار