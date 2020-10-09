شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه آخرتها".. مشارى راشد يعلق على استخدام "فيديو" هدف فى مباراة لأحد أناشيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الداعية والمنشد الكويتي مشارى راشد العفاسى، مقطع "فيديو" منتشر لإحدى مباريات كرة القدم، حيث استطاع المهاجم مراوغة 3 لاعبين، بينما ارتدت الكرة في العارضة لتصطدم في لاعب أخر لتسكن الشباك والطريف أن صاحبه استخدم أنشودة "هل لك سر عند الله" بصوت الشيخ مشارى راشد العفاسى، ليكون معبرا عن الموقف.

الداعية والمنشد الكويتي مشارى راشد العفاسى، علق على الفيديو عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "هذه آخرتها؟".

وأثار الفيديو الضحك والسخرية بين متابعى الشيخ مشارى راشد، عبر تويتر، حيث قال أحدهم: "الأنشودة أحبها كثيرا قريبة لقلبي"، وعلق أخر: "أدام الله عليك الفرح والسعادة والابتسامة يارب"، وكتب عمرو: "معلش يا شيخ"، وغرد سيد: "ومن الجهل ما قتل".

يشار إلى أن الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي نشر صورتين للأمير ولولي عهده، وغرد قائلا: "اللهم وفق وﻻة أمورنا لما فيه خير البلاد وصالح العباد وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الأمن والسلام، وأدم علينا النعم وادفع عنا الوباء والنقم، وبارك لنا في كويتنا بشعبها وقيادتها واجعلها أحسن مما كانت".