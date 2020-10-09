شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن مشاركته فى إخماد الحرائق المشتعلة بالبلاد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش اللبنانى، أن القوات الجوية اللبنانية تمكنت من إخماد الحرائق التى اندلعت فى بلدات بتخنيه والخريبة ودير الحرف وراس المتن ووباتر، كما ساهمت فى إخماد الحرائق التى اندلعت فى دوما وعيون السمك وبزال فى الشمال.

ونشر الجيش اللبنانى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يرصد بعض الحرائق التى اشتعلت فى لبنان مؤخرا، معلقا: "أخمدت ست طوافات تابعة للقوات الجوية الحرائق التى اندلعت فى بلدات بتخنيه -الخريبة-دير الحرف -راس المتن- وباتر. كما ساهمت باخماد الحرائق التي اندلعت في دوما- عيون السمك- بزال في الشمال".

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الجمعة، بأن حريقا كبيرا اندلع قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، مشيرة إلى تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية، وقالت الوكالة إن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، لافتة إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن عددا من قرى قضاء صور جنوب لبنان، تشهد حرائق متفرقة، حيث اقتربت النيران من المنازل، ونشر تلفزيون "الجديد" مقطع فيديو لاندلاع حريق في بلدة معركة بصور، مشيرا إلى أن النيران اقتربت من مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" في البلدة.



القوات الجوية اللبنانية تحاول إخماد الحرائق



حرائق في لبنان