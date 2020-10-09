شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار كثيف في مدينة الهرمل اللبنانية وهلع بين الأهالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن سماع دوي قذيفتي "ار بي جي" وإطلاق نار في حي المعالي في مدينة الهرمل ، مما تسبب بأضرار مادية في سيارة وحالة من الهلع بين الأهالي .
وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الجيش اللبناني، ضرب طوقا أمنيا حول مكان الانفجار الذي وقع في خزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، بالعاصمة بيروت، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمعوا في المنطقة.
وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث تلفزيوني أن "لا إصابات حتى اللحظة نتيجة الانفجار".
فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن انفجار خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، تسبب في اندلاع حريق.
وقالت الوكالة، إن سيارات الدفاع المدني وفرق من الإطفاء انطلقت مسرعة، إلى موقع الانفجار في محالة للسيطرة على الحريق الذى خلفه الانفجار
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