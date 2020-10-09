السعودية... تفاصيل خطة وزارة التعليم للتعامل مع المتأخرين دراسيا "عن بعد"

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية، عن مصادر، اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم طالبت في تعميم لها بحصر الطلاب المنخفض تحصيلهم الدراسي والفاقدين المهارات.

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كما طالبت الوزارة بتقديم الرعاية الخاصة لهم، إذ تضمن التعميم ضرورة تقديم الرعاية للطلاب والطالبات المتأخرين دراسيا "عن بعد".

وطالب التعميم بحصر المواد الدراسية التي يتكرر فيها التأخر الدراسي، والتنسيق مع معلميها، والتعرف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى تأخر الطلاب والطالبات دراسيًّا.

وقررت الوزارة وضع خطة مستمرة تتضمن البرامج العلاجية المناسبة، وقياس أثر البرنامج، ونسبة تحسن الحالات، وعقد الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية "عن بعد" لرفع مستواهم، وتنمية مهارات الطلاب في تنظيم الوقت، وتشجيع الطلاب الذين أظهروا تحسنًا.

وأعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الخميس، استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد تطرق خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوها بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.