سعد الحريرى يحذر من اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة في لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية
وأعرب الحريري عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت، مشيرا إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا بعد اعتذار مصطفى أديب المرشح السابق لرئاسة الحكومة عن تشكيلها ما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية اللبنانية أكثر.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق الكتل النيابية إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد في 15 الشهر الجاري
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