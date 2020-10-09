شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، موضحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة فى محافظات الضفة الغربية، و281 إصابة جديدة فى المحافظات الشمالية، و127 في المحافظات الجنوبية، و102 في مدينة القدس.

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وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية، و194 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (34)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (38)، أريحا والأغوار (22)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (102)، طوباس (3).