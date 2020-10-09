شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسبانى يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز الجزائر بعد ظهر اليوم الخميس، الجزائر على إثر زيارة رسمية دامت يومين على رأس وفد هام. وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في مقدمة مودعي رئيس الوزراء الإسباني سانشيز لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، ومعه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. وترأس سانشيز ونظيره الجزائري جراد اليوم ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني، كما أجرى مباحثات مع جراد، والتقى بالرئيس عبد المجيد تبون.

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