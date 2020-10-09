شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم. وتتجه تونس لفرض حظر التجول فى العاصمة، بعد أن دعا حكام أربع ولايات، تُشكل تونس الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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