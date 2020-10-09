شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تنشر أكثر من 100 محطة ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد الامين العام لشؤون الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة الأردنية الدكتور غازي شركس، ان الوزارة ستعتمد قريبا مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من اعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات المملكة.

واضاف شركس في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان عدد هذه المحطات سيزيد على 100 محطة في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وستتم متابعتها من الادارة المركزية في الوزارة ضمن منهجية واضحة بدءا من اخذ العينات ونقلها واجراء الفحوصات المخبرية وظهور النتائج بالسرعة المطلوبة لإجراء اللازم وحصر بؤر الفيروس في المناطق الاكثر انتشارا.

وأكد الدكتور شركس انه سيتم تشكيل فريق متخصص للدعم اللوجيستي لتفقد احتياجات المستشفيات الحكومية وجاهزيتها لاستقبال حالات كورونا وتعزيز عدد من مستشفيات الوزارة ورفع قدراتها الاستيعابية من خلال تعزيزها بالكوادر والاجهزة والمستلزمات الطبية القادرة على التعامل مع جميع الحالات المرضية المثبتة بفيروس كورونا التي تتطلب تحتاج الى إدخال ومتابعة العلاج في غرف العزل وغرف العناية الحثيثة، إضافة الى تزويدها بعدد كاف من اجهزة التنفس الاصطناعي.

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واشار شركس الى ان الوزارة وضعت ضمن خطتها التوسع في أعداد فرق التقصي الميداني عبر زيادة التعيينات في الكوادر الطبية والتمريضية وفنيي المختبرات في الفترة الاخيرة، ما يساهم في الوصول الى فحص المخالطين ومتابعة الوضع الوبائي للمرض في مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي توقع الدكتور شركس تسجيل زيادة في اعداد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في الايام القادمة رغم اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية من قبل وزارة الصحة ومختلف القطاعات بالتعاون مع وحدة إدارة الازمات، كما تسعى الوزارة الى تخفيف اعداد الوفيات من خلال تلك الاجراءات، على الرغم ان معدل اعداد الوفيات في الاردن هي ضمن المعدلات المتدنية حسب الاحصائيات العالمية.

ودعا الدكتور شركس المشككين بوجود الوباء او ممن يقلل من خطورته وسرعة انتشاره، التخلص من هذه الأوهام والشائعات والافكار والالتزام بالشروط الصحية لحماية نفسه وابنائه، ومتابعة اية ملاحظات، مشيرا الى أن قنوات الاتصال والمعرفة متوفرة من خلال المواقع الرسمية لدى وزارة الصحة ومختلف القطاعات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية والموجز الاعلامي الذي تصدره وزارة الصحة ورئاسة الوزراء من المركز الوطني لإدارة الازمات.