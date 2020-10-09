لبنان يسجل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 49744 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 439 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14262 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.