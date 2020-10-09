شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يناشد أذربيجان وأرمينيا بالتهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي يناشد أذربيجان وأرمينيا التهدئة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أعلنت جمهورية قرغ باه المعلنة من جانب واحد، أن ثلاثة صحفيين أصيبوا اليوم الخميس جراء قصف قوات أذربيجان كاتدرائية في مدينة شوشى، وذكر أمين المظالم في الجمهورية أرتاك بيغلاريان على حسابه في "تويتر" أن كاتدرائية المسيح المخلص "كازانشيتسوتس" التي تعود إلى القرن الـ19، تعرضت للقصف للمرة الثانية خلال اليوم ولدى توثيق هؤلاء الصحفيين حجم الأضرار جراء الهجوم الأول، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

واتهم بيغلاريان قوات أذربيجان باستهداف الصحفيين عمدا ومتابعة عملهم بواسطة طائرة مسيرة، وأكد مكتب الإعلام الموحد التابع لحكومة أرمينيا أن أحد الصحفيين المصابين روسي ويخضع الآن لعملية جراحية، وأفادت تقارير صحفية بأن هذا الصحفي هو رئيس تحرير موقع segodnia.ru يوري كوتيونوك، مشيرة إلى أنه تعرض لجروح بالغة ويحاول الأطباء إنقاذ حياته.