شكرا لقرائتكم خبر عن 2929 إصابة جديدة بـكورونا و2133 حالة شفاء فى 24 ساعة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم،الخميس، تسجيل 2929 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2660538 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2486 حالة.

كما جرى تسجيل 2133 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 120275.

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وكان رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، قرر فى وقت سابق اليوم أن قرار تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية الذي تم اتخاده اليوم، لمدة شهر إضافي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أمْلَتهُ الحالة الوبائية المقلقة في البلاد، وفي عدد من الدول خصوصا القريبة جغرافياً من المملكة المغربية.

وأشار العثماني، في كلمة أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية اليوم، أن ما تعانيه بلاده من تطورات للوضعية الوبائية منذ شهرين، ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات بتشديد الإجراءات، أو منع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو جماعات أو على مستوى مدن.

وأوضح المسؤول المغربي أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لكنها تبقى ضرورية ويتخذها العالم بأسره، خصوصا وأنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح حتى الآن.

ودعا المواطنين إلى عدم التهاون في ظل صعوبة الوضعية لحماية أنفسهم، والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وكذا التعليم.