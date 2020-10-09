شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر استمرار تطبيق التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قررت استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسى الأول.

وكان صحيفة "الجزيرة" السعودية نشرت كاريكاتيرا، حول أهمة استخدام التابلت فى العملية التعليمية، وليس للعب أو للترفيه أو لسماع الأغانى والأفلام عبر الإنرتنت، وذلك فى ظل توجهه المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد لعدم تفشى فيروس كورونا.

وجسدت الصحيفة رؤيتها فى صورة طالب يمسك بالتابلت، بينما يتحدث عن استخدامه مؤكدا أنه للعملية التعليمة وليس للعب.

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وبدأ 25 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والبرامج والدرجات العلمية بجامعة نجران، أمس، تلقي دروسهم إلكترونياً، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيّأتها الجامعة لطلابها وطالباتها.

وأكدت الجامعة إنهاء استعداداتها التقنية وبرامجها الإلكترونية كافة مبكراً، حيث عملت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على تطوير برامجها الإلكترونية، ودعمها تقنياً بما يضمن سهولة تلقي الطلاب والطالبات دروسهم وأداء واجباتهم بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى تهيئة الكادر التدريسي على التعامل مع تلك البرامج من خلال تقديم الدورات والبرامج التدريبية التي تمكنهم من تقديم محاضراتهم رقمياً.

فيما أطلق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حملة "التعليم عن بُعد"؛ معلنًا دعم إمارة مكة بمبلغ نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة.