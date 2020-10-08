الحريري: أي دستور بالعالم لا يستطيع أن ينجح بوجود أحزاب تفرض الأمور بالقوة

وجاء في التغريدة: "أي دستور بالعالم لا يستطيع أن ينجح بوجود أحزاب تفرض الأمور بالقوة، والسلاح فرض بعض المعادلات على اللبنانيين التي يرفضونها".

​وأكد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، في وقت سابق، أن مطالعة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تنسف المبادرة الفرنسية لدعم لبنان، وذلك ردا على تصريحات نصر الله، أمس، التي أكد فيها تأييده للمبادرة الفرنسية، إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى "إعادة النظر" في طريقة العمل.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، في بيان مشترك: "إن مطالعة الأمين العام لحزب الله [حسن نصر الله] تنسف المبادرة الفرنسية أيضا بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية".

ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي، احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس المنصرم.