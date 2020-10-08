صائب عريقات يعلن إصابته بفيروس كورونا

وجاء في تغريدة له: "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضحت الأمانة في التغريدة التي أطلقتها عبر حساب عريقات نفسه، أنها تعتذر عن إلغاء جميع مواعيد أمين السر إلى حين شفائه التام من مرض "كوفيد 19".

أطلق عريقات، في وقت سابق من اليوم، سلسلة تغريدات دافع فيها عن موقف القيادة الفلسطينية تجاه قضية البلاد، وانتقد فيها مهاجمو الشعب والسلطة الفلسطينية، ووجه فيها رسالة إلى رئيس المخابرات السعودية السابق بعد تصريحاته حول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.