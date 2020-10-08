إطلاق مبادرة إقليمية لحل قضية النازحين واللاجئين فى السودان وجنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين اليوم الخميس في إطلاق المبادرة الإقليمية لبحث حلول لقضية النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان، في ظل رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في جنيف، بحضور مسئولين من جنوب السودان، والمفوضية السامية، والإيجاد، والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن وزير الخارجية المكلف أعرب عن تقدير حكومة الفترة الانتقالية الكبير لهذه المبادرة التي تأتي اتساقا مع أولويات الفترة الانتقالية، لمعالجة قضايا النازحين داخليا واللاجئين، وبحث سُبل دعم العودة الطوعية عقب اتفاق السلام المبرم مؤخرا بجوبا.

وأوضح أن الاجتماع رفيع المستوى يتسق كذلك مع إعلان نيروبي حول اللاجئين الصوماليين، باتباع نهج إقليمي شامل لتقديم حلول دائمة للاجئين في السودان وجنوب السودان، من خلال دعم منصة الإيجاد الإقليمية التي تم إطلاقها خلال المنتدى العالمي الأول للاجئين العام الماضي.

وأعرب عن شكر حكومة السودان للمانحين والشركاء، الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهذه المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني، والمالي، والتنموي للإيجاد.

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