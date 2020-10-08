صائب عريقات ساخرا: القيادة الفلسطينية فاشلة والشعب ناكر للجميل لهذا السبب

وفي تغريدة له، اليوم الخميس، سخر عريقات من الانتقادات والاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية وتعتبرها فاشلة، وكذا للشعب الفلسطيني باعتباره ناكر للجميل.

وقال عريقات: "القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا؟ لأنه رفض أن يكون المسجد الأقصى والقدس تحت السيادة الإسرائيلية، لأنه رفض الاستيطان والضم، ولأنه يدافع عن عروبة أرضه ومقدساته. شعب قدم مئات آلاف من الشهداء والجرحى ومليون أسير، ثم يتهم بالخيانة".

وطالب من يتهمون السلطة بالفساد، التوجه إلى الهيئات الدولية لمكافحة الفساد، شرط أن يوافق كل مسؤول فلسطيني وعربي على المثول أمام تلك الهيئات، مؤكدا أنه سيكون أول من يخضع للمساءلة.

جاء ذلك، ضمن سلسلة تغريدات أطلقها عريقات للرد على الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما يتعلق بالجهود العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية.