شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 138 إصابة جديدة بالكورونا و4 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت حالات الإصابة بفيروس الكورونا في الجزائر اليوم الخميس 138 حالة إصابة و4 حالات وفاة.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار - في مؤتمره الصحفي اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بفيروسكورونا في البلاد إلى 52 ألفا و658 مصابا، و1783 حالة وفاة.

وقال فورار إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 36 ألفا و958 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 30 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليهامنذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى، وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 138 إصابة جديدة بالكورونا و4 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.