شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يشيد بجهود منظمة الصحة العالمية فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، خلال لقائه اليوم الخميس في جنيف مع تدروس أدهانوم جبريوسيس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بجهود المنظمة في مجابهة جائحة كورونا والأمراض الأخرى خاصةً في الدول النامية، معربا عن شكره على الدعم الذي قدمته المنظمة للسودان في هذا الصدد.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن وزير الخارجية قدم عرضا عن تطورات الأوضاع في السودان، وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، وأثره على استقرار البلاد وعلى التنمية بصورة عامة، وفي قطاع الصحة على وجه الخصوص.

كما قدم شرحا حول تطورات الأوضاع الصحية في السودان وأثر جائحة كورونا على النظم الصحية في السودان، كما تطرّق اللقاء إلى السيول والفيضانات خلال موسم الخريف في السودان التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية في معظم المناطق، وقدم شرحا لجهود الحكومة لمواجهة الحميات والأمراض المنقولة عبر المياه، مؤكدا ضرورة دعم المنظمة جهود الحكومة في التصدي للكارثة خاصة في مجال توفير الأدوية.

من جانبه، أشاد الدكتور تدروس بالتطورات السياسية الإيجابية في السودان، لاسيما توقيع اتفاق السلام مع "الجبهة الثورية".

وفيما يخص الأوضاع الصحية في السودان، أعرب الدكتور تدروس عن ارتياحه بتناقص عدد الإصابات بجائحة كورونا كوفيد-19 في السودان، مؤكدا ضرورة مواصلة الالتزام بسُبل الوقاية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مواصلة المنظمة دعم السودان لمواجهة آثار الفيضانات والأمراض المترتبه عليها، معلناً عن تخصيص المنظمة مبلغ مليون دولار أمريكي للسودان لدعم جهود الحكومة في مجابهة الأمراض والحميات الناتجة عن الفيضانات.