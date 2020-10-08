الأردن تطلق صافرات الإنذار بجميع محافظات المملكة تزامنا مع سريان حظر التجول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى أن صافرات الانذار ستدوى فى جميع محافظات المملكة، إيذانا بسريان قرار حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة، وبين المصدر لوكالة الانباء الاردنية (بترا )ان الصافرات ستنطلق ما بين الساعة 11 - 12 من مساء اليوم الخميس وعلى فترات ايذانا بسريان القرار.
وأعلنت وازارة الصحة الأردنية اليوم الخميس تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 21517 إصابة، وذكرت الصحة الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 144 وفاة، فيما تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة.
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