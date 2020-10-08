شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير التعليم» يعلن رسميًا صدور الموافقة السامية على تمديد «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن أمرًا ساميًا قد صدر، اليوم الخميس، بتمديد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ” تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروسكورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.