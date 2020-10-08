شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يطلق برنامج العمل الحر في النقل الموجه.. المزايا ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق برنامج العمل الحر في النقل الموجه، لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، لرفع نسبة التوطين وإيجاد فرص عمل. وأوضح “هدف” أن البرنامج يهدف إلى توطين نشاط توجيه المركبات رفع كفاءته، حيث تستمر مدته 24 شهراً. Advertisements وأكد البرنامج أن من مزايا البرنامج أن يحصل المستفيدون على دعم شهري يصل إلى 2400 ريال، ودعم تحفيزي كلّ 6 أشهر بمبلغ 3 آلاف ريال. ولمزيد من التفاصيل حول برنامج الدعم (أضغط هنا)، ولمعرفة طريقة التقديم (أضغط هنا)

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