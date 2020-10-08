شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة انتحال صفة «المحامي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، عقوبة انتحال صفة المحامي، أو ممارسة مهنة المحاماة بعد شطب الاسم من جدول المحامين، أو مخالفة أحكام النظام.

وقالت النيابة، إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزَّز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافاً لأحكام نظام المحاماة”.

وتابعت أنه في حال انتحل شخص صفة المحامي، أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، يعاقب بالسجن لعام وغرامة مالية تصل لثلاثين ألف ريال، أو بأحدي هاتين التهمتين.