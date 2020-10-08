شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيديو يظهر مواجهة مخيفة بين راكب أمواج وسمكة قرش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقطت كاميرات طائرة مسيرة يستخدمها المنقذون على الشاطئ لرصد أسماك القرش، صورا مرعبة لبطل ركوب الأمواج مات ويلكنسون، عندما اقتربت منه سمكة قرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، قبل أن تبتعد عنه، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".



وكان ويلكنسون راكبا لوحه على شاطئ شاربس، على مسافة 733 كيلومترا شمالي سيدني، عندما اقترب منه القرش بشدة ثم مر تحت لوح التزلج.

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