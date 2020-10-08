مجلس الشورى البحرينى يدين هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس الشورى البحرينى محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، وأكدت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، دعمها لموقف البحرين المساند والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتضامن الكامل معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاهها لردع هذه الجماعات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعمها أو يساهم في تمويلها. وأشارت اللجنة إلى أنّ المساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة،يعد تهديدًا مباشرًا لدول المنطقة، ويهدف لتقويض وتعطيل الجهود المشتركة التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار والمضي في العمليات التنموية، والحرص الذي توليه المملكة الشقيقة لتقدم ونماء الدول ومجتمعاتها.



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