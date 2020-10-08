شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالتى وفاة و 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورون اليوم الخميس، إجراء 115.258 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حيث كشفت عن 1.089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 102.929 حالة، مقابل شفاء 1769 حالة بعد تماثلهم للشفاء، وتوفى حالتين ليصل إجمالي حالات الوفاة 438 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العدد الإجمالي للسكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوصات التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.

جاء ذلك خلال بيان لحكومة الإمارات لتناول مستجدات الأوضاع الصحية في الدولة والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام.

وكشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي رصدتها الأجهزة المعنية لتحليل الوضع الصحي خلال الأسبوع الماضي الممتد بين 30 سبتمبر و6 أكتوبر 2020.