شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2 من حراس المسجد الأقصى ويقتادهما إلى مركز التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، منذ قليل، واعتقال اثنين من حراس المسجد الأقصى واقتيادهم إلى مركز التحقيق في القدس دون معرفة أسباب الاعتقال، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة للحراس المعتقلين، وعلقت: الاحتلال يعتقل حراس الأقصى عرفات نجيب وخليل الترهوني قبل قليل دون معرفة أسباب الاعتقال.



الاحتلال يعتقل اثنين من حراس الاقصى

وفي وقت سابق، قام 25 مستوطنًا إسرائيليا باقتحام ساحات المسجد الأقصى، للمرة الثانية في يوم واحد، لأداء بعض الطقوس والشعائر التلمودية، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو وصور للحظة دخول المستوطنين اليهود باحات الأقصى في حماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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كما اقتحم 39 مستوطنا، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وقاموا باقتحام المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، حيث كانت جماعات متطرفة قد دعت لتكثيف اقتحام الأقصى؛ بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية.

يذكر أن عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى قاموا باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، يوم الأحد الماضى، ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لجنود الاحتلال وهم يتجولون داخل مصلى باب الرحمة مرتدين الأحذية دون مراعاة لقداسة المسجد، وتجولوا في مرافقه، والتقطوا الصور قبل أن ينسحبوا، وذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بتأدية طقوس تلمودية على أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى.

وأضافت وسائل الإعلام أن "جماعات الهيكل" المزعوم دعت إلى توسيع دائرة الاقتحامات لـ"الأقصى" المبارك خلال الأعياد اليهودية، ووزعت بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في "الأقصى".