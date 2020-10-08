شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن عدد الإصابات الجديدة موزع كالآتي : 569 إصابة جديدة و 210 حالات مخالطة ، بالإضافة لتسجيل 299 حالة تماثلت للشفاء ، و 8 حالات وفاة

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