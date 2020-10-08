صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.
وأشار “النومس” إلى توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الجوف تطيح بـ4 أشخاص أتلفوا أجهزة الرصد الآلي على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.