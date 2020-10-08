شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: لا إصابات في حريق «الدمام».. وجار التحقيق لكشف الملابسات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لا توجد إصابات نتيجة الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية بحي بدر بالدمام مساء أمس الأربعاء.
وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، بأن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقًا اندلع في عدد من المحلات التجارية، واستطاعت منع وصوله للمحلات والمباني السكنية المجاورة.
وأضاف في بيان صدر صباح اليوم الخميس، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات –ولله الحمد- وجار التحقيق لتحديد أسباب نشوبه.
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