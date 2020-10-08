بالصور.. ضبط وكر لتصنيع وترويج الخمور تديره عمالة وافدة جنوب مكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة مساء أمس وكراً لإنتاج وتصنيع الخمور بإحدى المناطق العشوائية جنوبي مكة المكرمة، يُدار من قِبل عمالة وافدة لتصنيع وترويج الخمور.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقَّاد، أنَّ الفرق الرقابية والجهات المختصة باشرت الموقع مدعومة بعمال النظافة والآليات، مشيراً إلى إتلاف 14 برميلاً معبئة بمادة “العرق” المُسكر، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، مؤكداً تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة على المخالفين بحكم الاختصاص.
وأشاد المهندس أيمن وقَّاد بيقظة رجال الأمن ودورهم في الكشف عن مصانع الخمور والأخذ على أيدي المروجين والمفسدين؛ للحد من انتشار هذه السموم بين شباب الوطن والقضاء عليها.
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