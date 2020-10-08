شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، أبو عريش ، وبيش ، والداير بني مالك ، والحرث ، والدرب ، وفرسان ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وصامطة ، وضمد ، وفيفا، وهروب .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله-.
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