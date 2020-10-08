شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف يمكن علاج تسمم فيتامين E والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعد فيتامين E من العناصر الغذائية الهامة للجسم ويلعب دورا مهما في توسيع الأوعية الدموية لمنع تجلط الدم الخطير.



ومع ذلك، فإن فيتامين E هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أنه من المحتمل أن يتراكم إلى مستويات سامة داخل الجسم. وهنا ما تحتاج لمعرفته حول سمية فيتامين E، بما في ذلك الأعراض والأسباب وخيارات العلاج.

ما هي سمية فيتامين E؟

في حين أن تناول كميات كافية من فيتامين E أمر مهم للحفاظ على عمل الجسم بسلاسة، فمن الممكن أن تستهلك الكثير منه ما يؤدي إلى حدوث تسمم. ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يختلف تناول فيتامين E اليومي الموصى به حسب العمر، وأكبر جرعة يومية آمنة للبالغين هي 1100 مغ في اليوم.

وهناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين E، لذا فإن معظم الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا يستهلكون ما يكفي من الطعام وحده.

ومع ذلك، قد يفكر بعض الأشخاص، مثل المصابين بأمراض قد تؤثر على قدرتهم على امتصاص الدهون مثل مرض كرون أو الداء البطني (مرض حساسية القمح)، في تناول المكملات.

وعلى الرغم من إمكانية وجود الكثير من فيتامين E في نظامك الغذائي، إلا أن السمية تحدث غالبا بسبب الاستخدام غير الضروري أو المفرط للمكملات.

ويقول بانساري أشاريا، اختصاصي التغذية في ديترويت بولاية ميشغان: "إذا كنت تتناول مكمل فيتامين E ولا تعاني من نقص الفيتامين، فيمكن أن تتراكم المستويات العالية في الجسم وتسبب التسمم".

علامات وأعراض التسمم بفيتامين E:

لسمية فيتامين E مرحلتان من الأعراض: خفيفة وشديدة. ووفقا لأشاريا، تشمل الأعراض الخفيفة لتسمم فيتامينE، الغثيان وصداع الرأس والإسهال والمغص والإعياء.

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ويقول أشاريا: "إذا تم تناول جرعة عالية من فيتامين E بانتظام وبشكل روتيني، فقد تعاني سريعا من أعراض خفيفة مثل ضيق الجهاز الهضمي والصداع".

ويوضح أن الأعراض التي تظهر من تلقاء نفسها ستختلف من شخص لآخر، حيث يعاني البعض من واحد إلى اثنين من الأعراض والبعض الآخر يعاني من معظمها في وقت واحد.

ويمكن أن يساعدك التعرف على الأعراض الخفيفة في طلب العلاج قبل حدوث المضاعفات الطبية التي تهدد الحياة بشكل أكثر خطورة. وفقا لأشاريا، تشمل هذه الأعراض الشديدة، النزيف الشديد والسكتة الدماغية النزفية.

ويقول أشاريا إنه عندما يتم تناول فيتامين E بجرعات عالية باستمرار، يمكن أن تحدث أعراض حادة في غضون أيام قليلة.

المكملات تسبب سمية فيتامين E:

لأنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يتم تخزين فيتامين E في الكبد والأنسجة الدهنية لفترات طويلة من الزمن. وهذا يعني أن الجسم يواجه صعوبة في إفراز كميات كبيرة من فيتامين E، ما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم، كما يقول أشاريا.

وتقول ليزا موسكوفيتز، المديرة التنفيذية لمجموعة NY Nutrition Group، وهي اختصاصية تغذية في مدينة نيويورك: "مكملات فيتامين E ستكون السبب الأكبر للآثار الجانبية للسمية".

وتوصي موسكوفيتز بشدة بالتحدث مع أخصائي طبي قبل تناول أي مكملات فيتامين E، محذرة من أنها يمكن أن تتداخل أيضا مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم.

إذا لاحظت أي أعراض سمية مفاجئة أو مستمرة لفيتامين E مثل النزيف المفرط أو الضعف، فاطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، كما يقول موسكوفيتز، ذلك لأن التسمم طويل الأمد بفيتامين E قد يؤدي إلى سكتة دماغية نزفية أو حتى الموت.

وعند اكتشافه مبكرا، يكون عكس سمية فيتامين E بسيطا نسبيا إذا كان السبب هو المكملات.

ويقول أشاريا: "الطريقة الأكثر شيوعا لعلاج سمية فيتامين E هي التوقف عن تناول المكملات الغذائية وتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E حتى تصبح مستويات مصل الدم ضمن الحدود الطبيعية مرة أخرى".

وإذا حدثت بالفعل أعراض حادة مثل السكتة الدماغية، فقد تكون هناك حاجة إلى تدخل طبي أكثر خطورة، مثل نقل الدم أو الجراحة لإصلاح الأوعية الدموية التالفة.