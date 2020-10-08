شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية ولياً لعهد الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اليمين الدستورية ولياً للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد أن نال مبايعة المجلس بالإجماع. وكان مجلس الأمة الكويتي قال على «تويتر» إنه وافق بالإجماع على تعيين الشيخ مشعل الأحمد، المسؤول الأمني المخضرم، ولياً للعهد بعد تزكية أمير البلاد بعد تزكيته من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له.
وأكد مشعل الأحمد، بعد أداء اليمين، مؤكداً: «نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام»، ومشدداً على أن «الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية».
أمير الكويت، من جهته، قال: «نثق في الشيخ مشعل لمواصلة العطاء في خدمة البلاد وتحقيق مصالحها».
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد: «نفتخر بإنجاز عملية الانتقال السلس للسلطة وفق الدستور».
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