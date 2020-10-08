هاريس وبنس يتواجهان لكسب معركة منصب «نائب الرئيس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه المرشح الجمهوري مايك بنس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لكسب معركة منصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث هيمنت على المناظرة قضية إدارة وباء «كوفيد-19».

وقالت السناتورة كامالا هاريس (55 عاماً) التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس إنّ «الأمريكيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا».

من جهته، دافع مايك بنس (61 عاماً) عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهماً هاريس بـ«تقويض ثقة» الأمريكيين بلقاح ضدّ فيروس «كورونا» المستجدّ يجري إعداده حالياً، بينما يتهم الديمقراطيون البيت الأبيض بمحاولة الالتفاف على الإجراءات لتأمين لقاح قبل الاقتراع.

وقال بنس: «في الحقيقة تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول».

وبعد ثمانية أيام على أول مناظرة بين الرئيس الجمهوري (74 عاماً) وخصمه الديمقراطي (77 عاماً) سادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، سمح اللقاء بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس بنقاشات حول القضايا أكثر جدية وهدوءاً واحتراماً.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسناتورة الديمقراطية قاطعا بعضهما أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

وفي تغريدة على «تويتر» كتب الرئيس ترامب الذي يتعافى من فيروس «كورونا» ويخضع للحجر في مقر الرئاسة «مايك بنس فاز بفارق كبير». أما جو بايدن فقد قال في تغريدة «كامالا هاريس نحن فخورون بك».

لكن في الواقع، لم يخرج من المناظرة فائز واضح بينما يتعين على المرشحين الجمهوريين (الرئيس ونائب الرئيس) أن يعوضا عن التأخير الذي يتزايد في استطلاعات الرأي.

وبتهذيب، «هنأ» مايك بنس الذي تتناقض رصانته مع الشخصية المتقلبة لدونالد ترامب، كامالا هاريس وهي ابنة أب جامايكي وأم هندية، على ترشيحها «التاريخي»، كأول مرشحة سوداء نيابة عن حزب كبير.

وارتدت هذه المناظرة أهمية خاصة منذ أن دخل الرئيس ترامب إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام على إعلان إصابته بـ«كورونا»، ما يمنعه من القيام بحملة ميدانية. ونائب الرئيس مدعو في الواقع إلى أن يحل محل رئيس الولايات المتحدة في حالة الوفاة أو العجز.

وتم تعزيز الإجراءات الاحترازية الصحية، الأربعاء، بالمقارنة مع تلك التي اتخذت للمناظرة بين المرشحين للرئاسة في 29 أيلول/سبتمبر. فقد وضع حاجزان زجاجيان ليفصلا بين نائب الرئيس والسناتورة اللذين جلسا خلف مكتبين تفصل بينهما أربعة أمتار في المناظرة التلفزيونية في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.

وخلال مناظرتها الوحيدة مع نائب الرئيس مايك بنس، أخذت كامالا هاريس على خصمها وفاة أكثر من 210 آلاف شخص «بكوفيد-19» في الولايات المتحدة حيث سجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم.

ومايك بنس مسؤول عن وحدة أزمات البيت الأبيض المكلفة بمكافحة الفيروس منذ شباط/فبراير الماضي. وقد حمل من جديد الصين مسؤولية انتشار الوباء ووعد بـ«محاسبتها». ووجد نائب الرئيس الذي لا تظهر أي انفعالات على وجهه، نفسه في أغلب الأحيان في موقف دفاعي للدفاع عن حصيلة أداء أربع سنوات في المنصب إلى جانب ترامب.

أما كامالا هاريس التي كانت مبتسمة فقد عرضت ما تعتبره نجاحات اقتصادية لجو بايدن عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما من 2009 إلى 2017، مقابل أداء الثنائي ترامب-بنس. واتهمت الرئيس الجمهوري باتباع سياسة مناسبة للأثرياء.

ورد مايك بنس قائلاً: إن «جو بايدن سيزيد ضرائبك من اليوم الأول». ورفضت هاريس «تلقي دروس» من خصمها ودافعت عن «أوباماكير» قانون التأمين الصحي الذي تريد الإدارة الجمهورية التخلص منه.