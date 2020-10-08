«موانئ دبي» تنضم مع «إكسبو 2020» في تحالف عالمي لتأسيس جائزة «إيرث شوت»

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أصبحت مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«إكسبو 2020 دبي» شريكاً عالمياً ومؤسساً لجائزة «إيرث شوت»، وهي أرقى جائزة بيئية في التاريخ من شأنها التحفيز على التغيير في العالم بأعمال امتدت لعقد من الزمان في السعي نحو إصلاح كوكبنا. وجائزة «إيرث شوت» هي جائزة أسسها الأمير وليام وهي مبادرة أطلقتها المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج.

موون شوت

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جائزة «إيرث شوت» مستوحاة من تحدي «Moonshot» الفضائي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي، حيث وحَّد هذا التحدي ملايين الأشخاص حول العالم من أجل إيصال إنسان إلى سطح القمر، تتمحور حول خمس نقاط تتمثل في حماية الطبيعة واستعادتها وتنقية الهواء وإعادة الحياة إلى محيطاتنا وبناء عالم خالٍ من النفايات وإصلاح المناخ. وإذا ما تم تحقيق هذه الأهداف قبل نهاية العقد، فكل منها من شأنه تحسين الحياة على الأرض لأجيال قادمة.

وتشكل تلك الأهداف مجموعة فريدة من التحديات المتأصلة في العلوم، والتي تهدف إلى إنشاء طرق جديدة للتفكير، فضلاً عن التقنيات والأنظمة والسياسات والحلول الجديدة. وسيتم منح الجوائز لخمسة فائزين كل عام لمدة عشر سنوات. والهدف هو تقديم ما لا يقل عن خمسين حلاً لأكبر مشاكل العالم بحلول عام 2030.

حماية شعوب الأرض

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «نحن في موانئ دبي العالمية نؤمن بأهمية حماية شعوب الأرض وكوكبنا الذي نعيش فيه من خلال وضع معايير عالمية للسلامة والبيئة. ونركز على إحداث تأثير إيجابي في الاقتصادات والمجتمعات في كل مكان نعمل فيه، ولذلك، فنحن بكوننا شريكاً مؤسساً في تحالف عالمي لجائزة إيرث شوت، كما أننا نتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج لتنفيذ هذا المشروع الطموح والمهم».

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «نحن نعلم أن السنوات العشر المقبلة تمثل فترة حاسمة بالنسبة للبشر ولكوكبنا، كما أن العيش بشكل متوازن مع الأرض ومواردها أمر أساسي لمستقبل المليارات من البشر حول العالم. إن إكسبو 2020 دبي هو مكان تستكشف فيه الدول والشعوب حلولاً لتحديات مثل تأثير المناخ والاستدامة، وتلهم الناس للتفكير والتصرف بشكلٍ مختلف من أجل التغيير نحو الأفضل. إننا متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الحيوية والمهمة والمثيرة والمتمثلة في جائزة إيرث شوت، جنباً إلى جنب مع شريكنا الرئيسي، مجموعة موانئ دبي العالمية».