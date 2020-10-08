ترامب يعتزم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عزمه على سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، مسرّعاً الجدول الزمني لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقّي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد».

ومنذ سنوات يعد ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر «بوضع حدّ للحروب التي لا تنتهي»، وهو لم يخفِ أمله في تسريع الانسحاب مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكانت إدارة ترامب وقّعت في 29 شباط/فبراير اتفاقاً تاريخياً مع حركة «طالبان» نصّ على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول.