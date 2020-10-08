شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية عند قاع قياسي بفعل مخاوف جيوسياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، الخميس لتلامس مستوى منخفضاً قياسياً بلغته في الجلسة السابقة، بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.
وفقدت العملة التركية 25 في المئة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملاً رئيسياً.
ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.
كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناجورنو كاراباخ توتراً. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف.
(رويترز)
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