شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية مرتقبة على القطاع المالي الإيراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي: إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعلياً عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

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