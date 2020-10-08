«أم كلثوم في أبوظبي» أكثر الكتب مبيعاً في «أمازون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تصدرت كتب الأرشيف الوطني مبيعات موقع أمازون في الشرق الأوسط للمرة الثانية في غضون أقل من ثلاثة أشهر؛ حيث احتل كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) الصادر عن الأرشيف الوطني المرتبة الأولى في قائمة أكثر الكتب مبيعاً؛ بسبب الإقبال على شرائه عبر المنصة الإلكترونية؛ لما فيه من معلومات دقيقة موثقة تروي صفحات من تاريخ الإمارات الوطني والثقافي، مما جعل الكتاب يستهوي عشاق القراءة الذين ينشدون المتعة والفائدة من رواد موقع أمازون.

وضمت القائمة الخاصة بأفضل خمسين كتاباً من حيث الإقبال عليها- إصدارات أخرى للأرشيف الوطني، ثرية بمضامينها ومحتواها الوطني الذي يوثق الرصيد التراثي والإنجاز الحضاري للدولة وتطورها من إمارات الساحل المتصالح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

ويعود الإقبال على كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) إلى الجهد الذي بذله مؤلفه الأديب محمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني في توثيق جوانب من مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في نشر الثقافة؛ وذلك عبر محطات مهمة في تاريخ الإمارات، وتسليط الضوء على صفحة مهمة من صفحات تاريخنا الثقافي الحديث، ففي عام 1971 قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوجيه دعوة كريمة إلى فنانة العرب أم كلثوم للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في نهاية شهر نوفمبر 1971 ابتهاجاً بعيد جلوسه الخامس، وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد لبّت سيدة الغناء العربي شاكرة تلك الدعوة الكريمة، وحلّت ضيفة مميزة في تلك الاحتفالات التاريخية؛ حيث أحيت حفلتين غنائيتين؛ قدمت فيهما آخر إبداعاتها الغنائية، كما قامت بزيارة الشيخ زايد بن سلطان في قصر المنهل؛ حيث أكرم وفادتها وأحاطها بكريم تقديره، ويأتي كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) ليوثق ذلك الحدث الفني والثقافي والحضاري المهم بألبوم صور جميلة تتابع تلك الزيارة في مختلف محطاتها.

وبالنظر إلى أهمية كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) في محتواه وأسلوبه فقد خصص له حفل توقيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وحفل توقيع آخر في ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

ويعدّ كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) واحداً من عشرات الكتب التي أصدرها الأرشيف الوطني؛ وهي تُعنى بتوثيق جوانب من مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد نالت إعجاب الباحثين والدارسين والمتخصصين في تاريخ وتراث منطقة شبه الجزيرة العربية عامة والإمارات خاصة، وهذا ما جعل كتاب (قصر الحصن: تاريح حكام أبوظبي 1793 - 1966) يتربع على قمة مبيعات موقع أمازون من الكتب قبل نحو ثلاثة أشهر.