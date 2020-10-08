وشدد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية اسرائيلية هواسترجاع الاراضي السورية كاملة موضحا أن "السلام بالنسبة لسورية يتعلق بالحقوق".
وقال الأسد:" موقفنا واضح جداً منذ بداية محادثات السلام في تسعينيات القرن العشرين، أي قبل نحو ثلاثة عقود، عندما قلنا إن السلام بالنسبة لسورية يتعلق بالحقوق. وحقنا هو أرضنا. يمكن أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا. المسألة بسيطة جداً".
وأوضح الرئيس السوري أن عقد محادثات مع اسرائيل يكون ممكنا "عندما تكون إسرائيل مستعدة، لإعادة الأرض السورية المحتلة ولكنها ليست كذلك وهي لم تكن مستعدة أبداً. لم نرَ أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعد للتقدم خطوة واحدة نحو السلام. وبالتالي، نظرياً نعم، لكن عملياً، حتى الآن فإن الجواب هو لا".
وأكد الرئيس السوري أن سورية لا تجري في الوقت الحاضر أي مفاوضات مع اسرائيل قائلا:" لا، ليست هناك أي مفاوضات على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد: لا توجد "على الإطلاق" أي محادثات بيننا وبين إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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