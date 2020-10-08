من أجل المفاوضات... حميدتي يلتقي مع قائد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان

وأوضح المكتب الصحفي، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" أن "نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي التقى مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان لبحث استئناف المفاوضات، وبحضور الوساطة الجنوب سودانية".
وكانت الوساطة أعلنت أمس أن حكومة السودان والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قررا استئناف المفاوضات في الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري برعاية دولة جنوب السودان.
يذكر أن عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان انسحب من المفاوضات الجارية في جنوب السودان في تموز/ يوليو الماضي اعتراضا على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي لوفد المفاوض الحكومي بسبب ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم في بعض مناطق النزاع وخرقه لمعاهدة وقف إطلاق النار حسب بيان سابق للحركة الشعبية لتحرير السودان.
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