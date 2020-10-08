شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى لأكبر مجمع صناعى فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، انتهاكات مليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة واستهدافها مجمع إخوان ثابت، بقذائف المدفعية، الذى يعد أحد أهم وأكبر المصانع الغذائية فى اليمن، وحرمان المواطنين من خدماته فى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وكتب الإريانى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "ندين ونستنكر بشدة تصعيد مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى محافظة الحديدة، وانتهاكها الهدنة الهشة التى واصلت اختراقها منذ اتفاق السويد، واستهدافها مجمع اخوان ثابت الصناعى والتجارى داخل مدينة الحديدة بقذائف المدفعية والذى أسفر عن احتراق ثلاثة مستودعات وتعطيل خطوط الانتاج بشكل كامل".

وتابع الإريانى: "استهداف مليشيا الحوثى مجمع إخوان ثابت وهو أحد أهم وأكبر المصانع الغذائية فى اليمن وحرمان المواطنين من خدماته فى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، يؤكد نهجها القائم على تدمير البنية التحتية وعجلة التنمية وكل مقومات الحياة تنفيذا للأجندة الإيرانية وتصفية أحقادها التاريخية".

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وأضاف الإريانى: "المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممى وبعثة الرقابة الدولية، مطالبين بمواقف واضحة من تصعيد مليشيا الحوثى فى الحديدة، الذى يمثل انتهاكا سافرا لاتفاق السويد، والضغط لوقف اعتداءاته على المدنيين والمشاريع التنموية والإنتاجية التى هى ملك لليمنيين والأجيال القادمة".

واحترقت ثلاثة مستودعات فى أكبر مجمع صناعى وتجارى تابع لإخوان ثابت فى مدينة الحديدة اليمنية، إثر قصف مدفعى شنته مليشيات الحوثى، ووثق فيديو يظهر مشاهد تصاعد ألسنة اللهب من المستودعات بشكل هائل عجزت فرق الإطفاء الخاصة بالمجمع التعامل معه، وفق بيان للمركز الإعلامى لما يعرف بالألوية العمالقة.

وتسبب الحريق بدمار كبير بالمستودعات وخسائر مادية فى بناياته، مما سيؤدى إلى تعطيل العمل فى المجمع وتوقيف نشاطه بشكل كلى، وكانت إدارة المجمع بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج رغم حجم الأضرار السابقة التى سببها القصف المتكرر من قبل المليشيات الحوثية.