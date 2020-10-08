شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابية تنتمى لتنظيم داعش فى كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض عن ما وصفتها بـ"ماكنة داعش الإعلامية" في محافظة كربلاء، وقالت الوكالة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، "إنه بعملية استباقية استخباراتية مشتركة من قبل قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية واستخبارات كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنها تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي، وكذلك تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها.

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وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديو خاصة بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها، ومن خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين، وتم إيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.