شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت الجديد يدعو الكويتيين إلى نبذ الانقسامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي الجديد إنه ملتزم بالنهج الديمقراطي، وأكد أنه أيد التزامات الكويت الدولية والخليجية، كما دعا ولي العهد الجديد الكويتيين إلى نبذ الانقسامات.

وكان قد أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وليًا لعهد الكويت، عقب مبايعة جميع أعضاء مجلس الأمة، وعددهم 59 عضوا له؛ وذلك في أعقاب تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له أمس وليا لعهد الكويت حسبما نقلت وكالة الأنبا الكويتية "كونا".