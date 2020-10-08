مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد

بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في جلسة خاصة. وجاءت نتيجة التصويت على المبايعة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: “نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد”. اظهر المزيد

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